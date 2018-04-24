У Житомирі група молоді побили водія тролейбуса. ВІДЕО
У Житомирі група молоді побили водія тролейбуса. ВІДЕО
У Житомирі група молоді побили водія тролейбуса! Троє хлопців та двоє дівчат накинулись на чоловіка. Розпустили кулаки, бо ж кермувальник зробив їм зауваження – компанія переходила дорогу у недозволеному місці. Після й зовсім сталося нечуване. Хлопці зайшли в тролейбус, напали на водія і погрожували пасажирам. Саме вони і викликали поліцію та швидку.
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