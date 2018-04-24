У Києві посеред дня з асфальту почав бити фонтан. ВІДЕО
У Києві посеред дня з асфальту почав бити фонтан. ВІДЕО
На диво, об 11 ранку, на вулиці поблизу місця надзвичайної події нікого не було. Порожніми були і автівки. Тож ніхто з людей не травмувався. Попереду ж у автовласників – серйозні та довгі розмови із страховиками та поїздки до СТО. Адже неозброєним оком видно – їхні автівки доведеться відновлювати не один день.
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