В Україні першокласники вивчатимуть підручник на тему сексуальної грамотності. ВІДЕО

В Україні першокласники вивчатимуть підручник на тему сексуальної грамотності. ВІДЕО

21:15 24.04.2018

Бурхливу реакцію в мережі інтернет викликала дитяча книга. Вона називається «Відверта розмова про «це». Позиціонується, як перший підручник на тему сексуальної грамотності для дитини, молодшого та середнього шкільного віку. На її сторінках розповідається про двох дітей - Сергійка та Марійку, які отримали від батьків у подарунок книжку про сексуальне виховання. Дітлахи ставлять безліч запитань про появу немовляти на світ, про стосунки між чоловіком та жінкою. Здавалося б нічого аж надто незвичайного, але скандал розгорівся і у Верховній Раді. Нардеп Олег Мусій навіть публічно зачитав своїм колегам кілька рядків з книги із трибуни парламенту.

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