Немов кілька у банці: у школі Київської області учням не вистачає місця. ВІДЕО

Спантеличені батьки хвилюються за навчальний процес, кажуть, що їхні діти, учні першої школи, вчаться у коридорах! Скоро взагалі вчитимуться у три зміни. І це не перебільшення, це реальність для тисячі двохсот школярів.

І не лише це в огляді…

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