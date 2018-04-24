Немов кілька у банці: у школі Київської області учням не вистачає місця. ВІДЕО
Немов кілька у банці: у школі Київської області учням не вистачає місця. ВІДЕО
Спантеличені батьки хвилюються за навчальний процес, кажуть, що їхні діти, учні першої школи, вчаться у коридорах! Скоро взагалі вчитимуться у три зміни. І це не перебільшення, це реальність для тисячі двохсот школярів.
І не лише це в огляді…
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