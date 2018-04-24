У Сумах грабіжників затримали прямо у ліжку. ВІДЕО
У Сумах грабіжників затримали прямо у ліжку. ВІДЕО
Про діяльність певного угрупування запідозрили у Сумах. Бо ж у місті люди надто часто почали скаржитись на крадіжки у власних помешканнях. На чергове повідомлення про аналогічний злочин поліцейські відреагували миттєво – за кілька хвилин під вікнами будинку зупинилося одразу кілька патрулів. Вони ввірвалися до помешкання, але застали лише чоловіка та жінку у ліжку. Більше – у огляді.
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