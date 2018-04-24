Прокуратура підозрює українку у держзраді. ВІДЕО
Прокуратура підозрює українку у держзраді. ВІДЕО
Після виборів у Криму прокуратура взялася за тих, хто брав у них безпосередню участь. Так, про підозру повідомили українці, яка допомагала росіянам обирати президента, перебуваючи на окупованому півострові – збирала підписи на його підтримку. Затримали її днем раніше на контрольному пункті Чонгар.
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