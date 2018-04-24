В Україні не рахують загиблих мирних жителів на Донбасі – правозахисники. ВІДЕО

Україна не знає скільки цивільних постраждало в наслідок конфлікту на Сході країни. Держава просто немає єдиної необхідної системи обліку, пояснюють правозахисники. Відтак, і кількість загиблих, і кількість поранених за час війни на окупованому Донбасі лишається невідомою.