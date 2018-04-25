«Шоколадного» розбійника засудили на 8 років позбавлення волі. ВІДЕО

10 років розшуків, рік кропіткої роботи окремої слідчо-оперативної групи, 2 хвилини затримання, 24 доведені злочини та 8 років позбавлення волі. Так, закінчилася історія «шоколадного» злодія. Нагадаємо, таким чином охрестили зловмисника, який роками грабував банківські відділення. Натомість лишав касиркам цукерки або шоколад. Більше у сюжеті.