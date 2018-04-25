«Шоколадного» розбійника засудили на 8 років позбавлення волі. ВІДЕО
«Шоколадного» розбійника засудили на 8 років позбавлення волі. ВІДЕО
10 років розшуків, рік кропіткої роботи окремої слідчо-оперативної групи, 2 хвилини затримання, 24 доведені злочини та 8 років позбавлення волі. Так, закінчилася історія «шоколадного» злодія. Нагадаємо, таким чином охрестили зловмисника, який роками грабував банківські відділення. Натомість лишав касиркам цукерки або шоколад. Більше у сюжеті.
|
25.04.2018 | 07:00
|
25.04.2018 | 06:45
|
25.04.2018 | 06:30
|
24.04.2018 | 23:15
|
24.04.2018 | 22:45
|
24.04.2018 | 22:15
|
24.04.2018 | 21:45
|
24.04.2018 | 21:15
|
24.04.2018 | 20:50
|
24.04.2018 | 20:20
|
24.04.2018 | 20:11
|
24.04.2018 | 20:00
|
24.04.2018 | 14:20
|
24.04.2018 | 12:20
|
24.04.2018 | 10:00
|
24.04.2018 | 09:40
-
- 1 з 1008
- ››