У Києві перевірили перевізників. Склали понад 600 адмінпротоколів. ВІДЕО
У Києві перевірили перевізників. Склали понад 600 адмінпротоколів. ВІДЕО
Патрульні поліцейські в Києві взялися за ретельну перевірку перевізників. Вийшли на дороги і стали спиняти маршрутки та мікроавтобуси, аби перевірити банальну наявність документів, справність машин та адекватність водіїв.
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