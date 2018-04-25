На Вінниччині грабіжники обирали жертвами самотніх літніх жінок. ВІДЕО
На Вінниччині грабіжники обирали жертвами самотніх літніх жінок. ВІДЕО
На Вінниччині двоє грабіжників, підозрюваних у шести збройних нападах, тепер в руках поліції. Правоохоронці кажуть, затримані цинічно нападали на найбільш незахищених жертв: самотніх жінок літнього віку. Знали, ті чинити опір не будуть.
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