У Києві через поломку в трамваї пасажирці зламало ногу. ВІДЕО

Муніципальний транспорт в столиці далекий від відмінного стану. Як підтвердження наступна історія. У Києві на ходу у трамваї металевими уламками перебило ногу пасажирці. За попередніми даними поліції у транспорті лопнув гальмівний диск і його уламки загнало в салон.