У Києві через поломку в трамваї пасажирці зламало ногу. ВІДЕО
У Києві через поломку в трамваї пасажирці зламало ногу. ВІДЕО
Муніципальний транспорт в столиці далекий від відмінного стану. Як підтвердження наступна історія. У Києві на ходу у трамваї металевими уламками перебило ногу пасажирці. За попередніми даними поліції у транспорті лопнув гальмівний диск і його уламки загнало в салон.
|
25.04.2018 | 06:30
|
24.04.2018 | 23:15
|
24.04.2018 | 22:45
|
24.04.2018 | 22:15
|
24.04.2018 | 21:45
|
24.04.2018 | 21:15
|
24.04.2018 | 20:50
|
24.04.2018 | 20:20
|
24.04.2018 | 20:11
|
24.04.2018 | 20:00
|
24.04.2018 | 14:20
|
24.04.2018 | 12:20
|
24.04.2018 | 10:00
|
24.04.2018 | 09:40
|
24.04.2018 | 09:20
|
24.04.2018 | 07:40
-
- 1 з 1008
- ››