На Дніпропетровщині чоловік вбив жінку та дві доби пиячив поруч із тілом. ВІДЕО

На Дніпропетровщині чоловік вбив жінку та дві доби пиячив поруч із тілом. ВІДЕО

08:40 25.04.2018

Дві доби після скоєння вбивства 29-річний зловмисник знаходився в одній квартирі з померлою.

Потім спробував уникнути покарання та виїхав у с. Губиниха Новомосковського району, звідки був родом. Вже наступного дня після виявлення тіла, 22 квітня, поліцейські затримали підозрюваного.

Тіло 59-річної жінки виявив син, який прийшов провідати матір. За його повідомленням на місце злочину виїхала слідчо-оперативна група. Вони встановили, що востаннє жінку бачили кілька днів тому, тоді як її співмешканця бачили цього ж дня. Також за показами свідків з’ясувалося, що співмешканці часто вживали алкоголь та сварилися.

За словами начальника сектору кримінальної поліції Чечелівського ВП Віталія Бричкіна, чоловіка розшукали поблизу місця колишнього проживання та доставили до відділення поліції. «Підозрюваний зізнався у скоєному вбивстві та розповів, що під час чергової сварки, взяв зі столу кухонний ніж та вдарив співмешканку у  груди. Після цього ще 2 дні вживав алкоголь, а коли протверезів та побачив, що накоїв, вирішив втекти».

Чоловіку вручили письмове повідомлення про підозру у скоєнні умисного вбивства. Його загрожує покарання за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, що передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Сьогодні йому обиратимуть міру запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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