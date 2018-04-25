У Києві полонили чоловіка. ВІДЕО
У Києві полонили чоловіка. ВІДЕО
У Києві полонили чоловіка, силою запхали в автомобіль, а потім над ним знущались і вимагали у родичів викуп. Крім того, у цьому випуску «Проти катувань» ви дізнаєтесь в яких умовах тримають за ґратами в’язнів на Чернігівщині та як у столиці поліцейські катували людей.
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