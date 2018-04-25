У Херсоні розстріляли бізнесмена Ігоря Пащенка. ВІДЕО
У Херсоні розстріляли бізнесмена Ігоря Пащенка. ВІДЕО
Ім’я загиблого, попри те, що поліція не поспішала його називати, вже за кілька годин стало відоме. Це був місцевий бізнесмен Ігор Пащенко. Постраждав також і його охоронець. Із тяжким пораненням він наразі перебуває у лікарні. Щодо ж зловмисника, то йому вдалося непоміченим кілька разів вистрелити у чоловіків, а опісля втекти. Поліцейські миттєво ввели у дію оперативний план «Сирена», проте поки що результатів немає. Більше у сюжеті.
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