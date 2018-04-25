У Києві просто неба затримали працівника СБУ. ВІДЕО

На місці детективи НАБУ подробиці не розповідали, лише наступного дня, крапки над і розставив директор НАБУ Артем Ситник. Дійсно, на хабарі у 50 тисяч доларів, упіймали працівника Головного управління СБУ у Києві та Київської області. Ці гроші він вимагав від нелегалів, які з фейковими документами проживають в Україні.