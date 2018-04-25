У Львові маршрутка з пасажирами в’їхала у рекламний борд. ВІДЕО

Аварія трапилася близько восьмої ранку на вулиці Городоцькій. За попередніми даними, водій маршрутки не впорався з керуванням. Спочатку жовтий «Богдан» врізався в авто «Сузукі», а потім в’їхав у металеву опору. У ДТП постраждалих немає.

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