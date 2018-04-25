Подробиці гучної справи азербайджанського журналіста Фікрата Гусейнова. ВІДЕО
Подробиці гучної справи азербайджанського журналіста Фікрата Гусейнова. ВІДЕО
Фікрат Гусейнов – уродженець Вірменії. Згодом переїхав до Азербайджану, за словами правозахисників, через політичні переслідування. Вже там він влаштувався журналістом в опозиційну газету «Азадлиг». Однак згодом влада Азербайджану не дала чоловікові спокійного життя. До України у жовтні 2017-го приїхав у справах. Хотів відкрити телеканал. Однак коли Фікрат хотів перетнути кордон, поїхати в Дюссельдорф, його затримали українські прикордонники прямо в аеропорту «Бориспіль».
|
25.04.2018 | 22:45
|
25.04.2018 | 22:15
|
25.04.2018 | 21:50
|
25.04.2018 | 21:40
|
25.04.2018 | 21:20
|
25.04.2018 | 21:10
|
25.04.2018 | 20:45
|
25.04.2018 | 16:40
|
25.04.2018 | 09:20
|
25.04.2018 | 08:40
|
25.04.2018 | 07:00
|
25.04.2018 | 06:45
|
25.04.2018 | 06:30
|
24.04.2018 | 23:15
|
24.04.2018 | 22:45
|
24.04.2018 | 22:15
-
- 1 з 1009
- ››