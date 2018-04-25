Подробиці гучної справи азербайджанського журналіста Фікрата Гусейнова. ВІДЕО

Фікрат Гусейнов – уродженець Вірменії. Згодом переїхав до Азербайджану, за словами правозахисників, через політичні переслідування. Вже там він влаштувався журналістом в опозиційну газету «Азадлиг». Однак згодом влада Азербайджану не дала чоловікові спокійного життя. До України у жовтні 2017-го приїхав у справах. Хотів відкрити телеканал. Однак коли Фікрат хотів перетнути кордон, поїхати в Дюссельдорф, його затримали українські прикордонники прямо в аеропорту «Бориспіль».