На Харківщині телефонні шахраї ошукали пенсіонерів на півмільйона гривень. ВІДЕО

На Харківщині телефонні шахраї ошукали пенсіонерів на півмільйона гривень. ВІДЕО

21:50 25.04.2018

На Харківщині шахраї ошукали літніх людей на півмільйона гривень. Наживалися зухвальні на пенсіонерах за заїждженою схемою «ваш родич у поліції». Шахраї телефонували людям, називалися працівниками поліції й повідомляли, що з їхніми близькими сталася біда. Для «вирішення питання» необхідно було заплатити певну суму і  більшість погоджувались.

І не лише це в огляді…

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