На Харківщині телефонні шахраї ошукали пенсіонерів на півмільйона гривень. ВІДЕО
На Харківщині телефонні шахраї ошукали пенсіонерів на півмільйона гривень. ВІДЕО
На Харківщині шахраї ошукали літніх людей на півмільйона гривень. Наживалися зухвальні на пенсіонерах за заїждженою схемою «ваш родич у поліції». Шахраї телефонували людям, називалися працівниками поліції й повідомляли, що з їхніми близькими сталася біда. Для «вирішення питання» необхідно було заплатити певну суму і більшість погоджувались.
І не лише це в огляді…
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