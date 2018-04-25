Понад тисяча ветеранів АТО покінчили життя суїцидом. ВІДЕО
Понад тисяча ветеранів АТО покінчили життя суїцидом. ВІДЕО
Понад тисяча військових, які брали участь у бойових діях на сході України, наклали на себе руки. Страшну статистику недавнього періоду озвучив голова Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів та учасників бойових дій
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