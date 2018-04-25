У Запоріжжі перехожі врятували двомісячне маля від п’яної матері. ВІДЕО
У Запоріжжі перехожі врятували двомісячне маля від п’яної матері. ВІДЕО
Центр міста. Залізничний вокзал «Запоріжжя-Перше». Людей, як завжди, повно. Аж ось перехожі помітили жінку, яка одразу здалась напрочуд дивною. Йшла якось незграбно…перед собою везла візочок з дитиною. Все б нічого, якби в якусь мить жінка ледь не перевернула коляску.
І не тільки це…також в огляді «Надія є» дивіться:
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