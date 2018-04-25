У Нацполіції оголосили набір до патрульної поліції Криму. ВІДЕО
У Нацполіції оголосили набір до патрульної поліції Криму. ВІДЕО
У Поліції оголосили набір до патрульної поліції… Криму. Попри окупацію Росією півострова з 2015 року в Україні працює Головне управління Нацполіції Криму та міста Севастопіль. В підрозділі несуть службу співробітники оперативних підрозділів, слідства та превенції. Поліцейські працюють як і раніше. Приймають заяви від громадян, проводять розслідування, слідкують за порядком на кордоні з Кримом. Тепер в Національній поліції відкрили 60 вакансій на посади патрульних.
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