У Нацполіції оголосили набір до патрульної поліції Криму. ВІДЕО

У Нацполіції оголосили набір до патрульної поліції Криму. ВІДЕО

23:15 25.04.2018

У Поліції оголосили набір до патрульної поліції… Криму. Попри окупацію Росією півострова з 2015 року в Україні працює Головне управління Нацполіції Криму та міста Севастопіль. В підрозділі несуть  службу співробітники оперативних підрозділів, слідства та превенції. Поліцейські працюють як і раніше. Приймають заяви від громадян, проводять розслідування, слідкують за порядком на кордоні з Кримом. Тепер в Національній поліції відкрили 60 вакансій на посади патрульних.

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