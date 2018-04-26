Кримінальний авторитет Тенго Пітерський знову поїхав з України не за власним бажанням. ВІДЕО

Правоохоронці не вперше супроводжують за кордон цього громадянина Грузії: цього разу зловмисник змінив прізвище і повернувся, аби керувати кримінальним світом.

Працівники карного розшуку столичної поліції отримали оперативну інформацію, що кримінальний авторитет, якого вони затримали у минулому році та видворили на його батьківщину, знову повернувся і перебуває у Дніпрі. Правоохоронці вирушили у відрядження і затримали його.

35-річний громадянин Грузії, відомий у кримінальному світі як «злодій у законі» на прізвисько «Тенго Пітерський», був коронований в 2014 році у Санкт-Петербурзі. Він неодноразово судимий за тяжкі та особливо тяжкі злочини, зокрема – за замах на вбивство.

«Встановлено, що «Тенго Пітерський» прибув у 2018 році в аеропорт «Бориспіль», після чого вирушив у місто Дніпро. Чоловік, якому офіційно заборонено перетинати кордон нашої держави, змінив прізвище і прилетів із новим паспортом.

В Україні «Тенго Пітерський» зустрічався із колегами із кримінального світу, намагався перерозподілити сфери впливу. Згідно із оперативною інформацією, «злодія у законі» цікавили всі напрямки криміналу – пограбування та незаконні заволодіння автомобілями», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Працівники київської поліції провели «Тенго Пітерського» у примусову подорож назад до Туреччини. Крім того, вирішується питання щодо заборони в’їзду чоловікові на територію України строком на три років.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві