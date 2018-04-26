З’явилося відео з реєстратора, щодо п’яної ДТП у Києві. ВІДЕО
З’явилося відео з реєстратора, щодо п’яної ДТП у Києві. ВІДЕО
На вулиці Бойчука лоб у лоб зіткнулися дві автівки. Фольксваген та Мерседес.
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