У Києві спіймали та видворили «злодія у законі». ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві спіймали та видворили «злодія у законі». ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві спіймали «злодія у законі» та видворили з України. Це вже сьомий за останні кілька місяців. Його прізвисько «Тенго Пітерський». Подробиці у сюжеті.
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