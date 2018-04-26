У Харкові хлопець вирішив покататися між вагонів. ВІДЕО

Адреналін будь-якою ціною! Хлопець із Харкова вирішив розважити пасажирів метро і проїхався з ними кілька зупинок... Щоправда, легких шляхів не шукав – заліз між вагонів. Його витівка не залишилася без уваги - багато хто взявся фільмувати небезпечний вчинок хлопця. Такий собі актор-аматор проїхався кілька зупинок, вистрибнув на платформу та втік.