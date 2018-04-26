У Києві зробили операцію на серці немовляти з критично малою вагою. ВІДЕО

Звати хлопчика Тимофій. Він народився у Рівному на 25-му тижні з вагою 800 грам. І ніби мало того, що дитя народилось зовсім крихітним, лікарі вже за кілька днів діагностували – у хлопчика вроджена вада серця. Операція потрібна була негайно. Втім на хірургічне втручання наважилися лише у столиці, лікарі Інституту серця.