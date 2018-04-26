На Миколаївщині підліток заявив про те, що його побили в поліції. ВІДЕО

Раніше повідомлялось, що 23 квітня водій вантажівки помітив лежачим на узбіччі об’їзної дороги за мкр. Тернівка у напрямку Херсона 17-річного жителя Вітовського району.

Хлопець мав явні ознаки сп’яніння та не зміг пояснити як він тут опинися і що з ним сталося.

Поліцейські виявили сліди гальмування, уламки від бампера транспортного засобу та інші речові докази, які попередньо дають підстави вважати місце виявлення потерпілого місцем скоєння дорожньо-транспортної пригоди. За висновками лікарів, травми юнака (у т. ч. перелам кісток тазу) є характерними для отримання під час ДТП.

Сьогодні вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 КК України – це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, за що законодавством передбачено покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.

Відомо, що юнак у цей день відпочивав у декількох розважальних закладах Миколаєва та вживав спиртні напої. Після відвідування одного з закладів він став учасником групового порушення публічного порядку, у зв’язку з чим був доставлений патрульними до Центрального відділу поліції. Там хлопець продовжив поводити себе агресивно, а також не мав посвідчення особи, та не міг назвати свою домашню адресу.

Поліцейські провели профілактичну бесіду із молодиком після того, як конфлікт був припинений, і підліток заспокоївся

Наступного дня у лікарні потерпілий заявив, що його побили патрульні. За зверненням молодика Головне управління Нацполіції в Миколаївській області проводить службове розслідування, розпочате вчора за фактом спричинення підліткові тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 122 КК України).

На сьогодні опитуванням свідків, учасників події та переглядом відеозаписів з нагрудних відеокамер патрульних, які прибули на виклик про порушення публічного порядку та доставляли хлопця до відділку, встановлено, що неповнолітній з явними ознаками алкогольного сп’яніння поводив себе агресивно, кидався на патрульних, чинив супротив, висловлювався нецензурною лайкою та вчинив бійку із поліцейськими. Правоохоронці ж намагались його заспокоїти.

Також вивчається відео з камер, встановлених безпосередньо у Центральному відділі поліції, на якому зафіксовано, як молодик бешкетує та головою намагається розбити скло чергової частини.

У 2015 році постраждалий притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки, отримавши покарання у вигляді заходів виховного характеру. А за декілька днів до події притягувався до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство відносно членів сім’ї. Хлопець також має негативну характеристику як серед рідних, так і сусідів та знайомих.

Зараз вивчаються усі отримані докази по справі. Розслідування триває, в ході якого будуть встановлені усі обставини події та надана правова кваліфікація діям кожного.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області