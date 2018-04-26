На Миколаївщині винуватець смертельної ДТП на шлях виправлення не став. ВІДЕО

Клопотання слідчого щодо обрання міри запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою розглядатиме суд Центрального району Миколаєва.

Слідчим Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області за погодженням із прокуратурою Миколаївської області повідомлено про підозру Олексію Казимирову у вчинені тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, тобто в умисному невиконанні рішень суду, що набрали законної сили, яке заподіяло істотну шкоду правам і свободам громадян.

Олексій Казимиров ще у 2012 році скоїв смертельну ДТП ¬ вироком Центрального районного суду м. Миколаєва його визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 135 , ч. 2 ст. 286 КК України. Вказаним вироком накладено стягнення на загальну суму близько 250 тисяч гривень на користь потерпілих. Та чоловік не відбував покарання за скоєний злочин у зв’язку із довідкою про стан здоров’я. З того часу попри заборону суду, Олексій Казимиров, проявляючи зухвалість, з метою підриву авторитету та престижу органів правосуддя, усвідомлюючи протиправність своїх дій, на відверту відмову від виконання судових рішень, продовжував, не маючи на це законного права, керувати авто з ознаками наркотичного сп’яніння, за що був викритий патрульними поліцейськими.

Знаючи про вищевказаний вирок, що набрав законної сили, усвідомлюючи обов’язок виконати судове рішення щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди, Олексій Казимиров ухиляється від його виконання, чим спричинив матеріальну істотну шкоду на вказану суму.

Демонструючи зневагу до встановленого порядку правосуддя Олексій Казимиров порушив охоронювані Конституцією України права і свободи, перш за все, потерпілих, про що сьогодні слідчим йому повідомлено про підозру.

Нагадуємо хронологію подій за участі Олексія Казимирова:

21 лютого 2011 року Олексій Казимиров на власному автомобілі скоїв наїзд на дівчину-пішохода, яка від отриманих травм померла у лікарні. З місця події чоловік втік. Згодом зловмисник був взятий під варту, але 28 липня, коли лікарі надали довідку про погіршення його стану здоров’я, запобіжний захід Олексію Казимирову був змінений на підписку про невиїзд.

Проте участь у судовому процесі чоловік не приймав, тож і вирок про його винуватість виносився без присутності підсудного. 26 січня 2012 року суд засудив Казимирова до шести років ув’язнення з позбавленням права керування транспортними засобами зі стягненням на користь потерпілих грошових коштів на загальну суму близько 250 тис грн.

22 лютого винуватець смертельної ДТП був оголошений у розшук.

19 квітня 2012 року правоохоронці розшукали Казимирова, він знову був взятий під варту та відправлений для відбування покарання у Херсонську виправну колонію № 61.

20 липня 2014 року в’язень був звільнений по амністії та на підставі рішення спеціалізованої лікарської комісії, у відповідності до якого хвороба Казимирова носила прогресуючий характер та перешкоджала подальшому відбуванню покарання.

Виконавче провадження щодо стягнення моральної шкоди було зупинено, у зв’язку з оголошенням боржника у розшук.

Опинившись на волі, зловмисник продовжив вести звичний для себе спосіб життя. Достеменно знаючи про відсутність водійського посвідчення, яке було вилучене, розуміючи, що вже був засуджений за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини, та нехтуючи заборонами суду, він сів за кермо у стані наркотичного сп’яніння, наражаючи на небезпеку інших учасників дорожнього руху та взагалі суспільство.

За вказане правопорушення зловмисник був притягнутий до адміністративної відповідальності та отримав штраф у 10 тисяч гривень з позбавленням права керування. Однак, ігноруючи вимоги рішення суду, вказану постанову Казимиров не виконував.

У 2015 році Казимиров був знову помічений за кермом автомобіля «Skoda» сріблястого кольору, після чого, через кілька днів, співробітники ДАІ з переслідуванням затримали його і оформили 4 адміністративних протоколи.

6 вересня 2016 року співробітники патрульної поліції зупинили його без документів на вулиці Мала Морська в районі перетину з вулицею Чкалова за кермом «Skoda Octavia».

А 29 березня 2017 року Олексій Казимиров перебував за кермом автомобіля «Skoda» в центрі Миколаєва, на перетині вулиць Московська і Велика Морська, коли врізався в маршрутне таксі, після чого втік.

6 березня 2018 року в Миколаєві на Інгульському узвозі співробітники патрульної поліції за порушення ПДР зупинили автомобіль «Mercedes», за кермом якого знову ж таки перебував Олексій Казимиров.

За даними поліції за участі Казимирова зареєстровано 9 ДТП, під час яких він сідав за кермо у стані наркотичного сп’яніння.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області