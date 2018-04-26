СБУ попередила провокації російських спецслужб у соцмережах. ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України виявили та попередили спроби російських спецслужб здійснити провокації на травневі свята через використання заборонених соціальних мереж.

Оперативники спецслужби у березні та квітні припинили діяльність групи осіб, до якої входило двоє киян та троє мешканців Одещини. Зловмисники за вказівкою спецслужб РФ адміністрували антиукраїнські спільноти у соціальних спільнотах «ВКонтакте» та «Одноклассники».

Правоохоронці задокументували, що адміністратори напередодні травневих свят організували пошук та вербування виконавців у південно-східних регіонах країни для здійснення провокацій. За завданням та фінансуванням кураторів з РФ вони мали активно поширювати через підконтрольні групи у соцмережах інформаційні повідомлення, що спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі та заклики до організації масових протестних заходів.

Завдяки діям співробітників СБ України вдалося запобігти потенційним масовим заворушенням та дискредитації нашої країни на міжнародній арені як демократичної та європейської держави.

За матеріалами прес-центру СБУ