Випробування нового сховища для ядерного палива розпочнуть вже у 2018. ВІДЕО
Випробування нового сховища для ядерного палива розпочнуть вже у 2018. ВІДЕО
Вибух на ЧАЕС став однією із найбільших техногенних катастроф в історії. Сотні постраждалих і тисячі, на чиєму здоров’ї радіація відбилась пізніше. Із наслідками аварії ми боремося і до сьогодні. Так, у 2016 над реактором насунули новий саркофаг, а завершення робіт планується вже на грудень цього року. Про це заявив Президент України Петро Порошенко.
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