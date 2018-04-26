Випробування нового сховища для ядерного палива розпочнуть вже у 2018. ВІДЕО

Вибух на ЧАЕС став однією із найбільших техногенних катастроф в історії. Сотні постраждалих і тисячі, на чиєму здоров’ї радіація відбилась пізніше. Із наслідками аварії ми боремося і до сьогодні. Так, у 2016 над реактором насунули новий саркофаг, а завершення робіт планується вже на грудень цього року. Про це заявив Президент України Петро Порошенко.