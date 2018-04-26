На Київщині під колесами автівки загинув молодий хлопець. ВІДЕО
На Київщині під колесами автівки загинув молодий хлопець. ВІДЕО
Все почалося тоді, коли один чоловік сів за кермо, а другий – прямував у своїх справах… Їм судилося зустрітися. На цій ділянці траси Ніссан збив людину.
І не лише це в огляді…
У Києві в квартирі у чоловіка знайшли наркотики…
У Сумах затримали злочинців…
У Дніпрі чоловік вбив свою співмешканку, яка була набагато старшою за нього…
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