У ПАРЄ визнали окупацію Донбасу Росією. ВІДЕО

Російська Федерація відтепер офіційно окупант. Резолюцію із відповідними правками ухвалила на весняній сесії Парламентська асамблея Ради Європи. 47 країн визнали ОРДЛО територією, яка фактично перебуває під керуванням Росії. Що це означає для України та на яку реакцію країни-агресора слід очікувати, дивіться у сюжеті.