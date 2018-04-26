У Луцьку одягли кайданки на трьох посадовців, у точу числі заступника мера. ВІДЕО
У Луцьку одягли кайданки на трьох посадовців, у точу числі заступника мера. ВІДЕО
Правоохоронці Волинської області одягли кайданки на трьох посадовців міськради Луцька, ба навіть більше - спіймали у тому числі і заступника міського голови. Про це написав генеральний прокурор України Юрій Луценко у Facebook.
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