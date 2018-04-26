Суд поновив Бочковського на посаді голови ДСНС. ВІДЕО

Суд поновив Бочковського на посаді голови ДСНС. ВІДЕО

22:50 26.04.2018

Сергій Бочковський знову голова Державної служби з надзвичайних ситуацій. Окружний адмінсуд Києва визнав незаконним його звільнення і поновив на посаді. Пригадайте, Сергія Бочковського 25 березня 2015  публічно - просто у прямому ефірі - арештували у розпал засідання Кабінету Міністрів. Топ-чиновника звинуватили в організації корупційної схеми. 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Суд поновив Бочковського на посаді голови ДСНС. ВІДЕО
Суд поновив Бочковського на посаді голови ДСНС. ВІДЕО
26.04.2018 | 22:50
У Луцьку одягли кайданки на трьох посадовців, у точу числі заступника мера. ВІДЕО
У Луцьку одягли кайданки на трьох посадовців, у точу числі заступника мера. ВІДЕО
26.04.2018 | 22:40
У ПАРЄ визнали окупацію Донбасу Росією. ВІДЕО
У ПАРЄ визнали окупацію Донбасу Росією. ВІДЕО
26.04.2018 | 22:20
Смердюче сусідство: обурені кияни розповіли про нелегальний хостел. ВІДЕО
Смердюче сусідство: обурені кияни розповіли про нелегальний хостел. ВІДЕО
26.04.2018 | 22:10
Подробиці розкриття навмисного вбивства на столичному Печерську. ВІДЕО
Подробиці розкриття навмисного вбивства на столичному Печерську. ВІДЕО
26.04.2018 | 22:00
На Київщині під колесами автівки загинув молодий хлопець. ВІДЕО
На Київщині під колесами автівки загинув молодий хлопець. ВІДЕО
26.04.2018 | 21:45
Випробування нового сховища для ядерного палива розпочнуть вже у 2018. ВІДЕО
Випробування нового сховища для ядерного палива розпочнуть вже у 2018. ВІДЕО
26.04.2018 | 21:22
СБУ попередила провокації російських спецслужб на травневі свята. ВІДЕО
СБУ попередила провокації російських спецслужб на травневі свята. ВІДЕО
26.04.2018 | 19:45
СБУ попередила провокації російських спецслужб у соцмережах. ВІДЕО
СБУ попередила провокації російських спецслужб у соцмережах. ВІДЕО
26.04.2018 | 13:00
У Києві зробили операцію на серці немовляти з критично малою вагою. ВІДЕО
У Києві зробили операцію на серці немовляти з критично малою вагою. ВІДЕО
26.04.2018 | 09:20
На Миколаївщині винуватець смертельної ДТП на шлях виправлення не став. ВІДЕО
На Миколаївщині винуватець смертельної ДТП на шлях виправлення не став. ВІДЕО
26.04.2018 | 08:20
На Миколаївщині підліток заявив про те, що його побили в поліції. ВІДЕО
На Миколаївщині підліток заявив про те, що його побили в поліції. ВІДЕО
26.04.2018 | 08:00
З’явилося відео з реєстратора, як п’яний водій У Києві влаштував ДТП. ВІДЕО
З’явилося відео з реєстратора, щодо п’яної ДТП у Києві. ВІДЕО
26.04.2018 | 07:00
У Києві спіймали та видворили «злодія у законі». ВІДЕО
У Києві спіймали та видворили «злодія у законі». ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
26.04.2018 | 06:45
У Харкові хлопець вирішив покататися між вагонів. ВІДЕО
У Харкові хлопець вирішив покататися між вагонів. ВІДЕО
26.04.2018 | 06:30
Кримінальний авторитет Тенго Пітерський знову поїхав з України не за власним бажанням. ВІДЕО
Кримінальний авторитет Тенго Пітерський знову поїхав з України не за власним бажанням. ВІДЕО
26.04.2018 | 00:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?
04.04.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи має Україна нести відповідальність за ситуацію та людей в т.зв. ЛДНР?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.