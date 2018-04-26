Суд поновив Бочковського на посаді голови ДСНС. ВІДЕО

Сергій Бочковський знову голова Державної служби з надзвичайних ситуацій. Окружний адмінсуд Києва визнав незаконним його звільнення і поновив на посаді. Пригадайте, Сергія Бочковського 25 березня 2015 публічно - просто у прямому ефірі - арештували у розпал засідання Кабінету Міністрів. Топ-чиновника звинуватили в організації корупційної схеми.