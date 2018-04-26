Хочеш стати патронатним вихователем? Працює гаряча лінія ВГО «Магнолія». ВІДЕО

За рік на гарячу лінію ВГО «Магнолія» подзвонили 560 охочих стати патронатними вихователями. З них 183 консультанти гарячої лінії з питань патронату перенаправили на навчання до місцевих центрів соціальних служб. Статистика дзвінків показує, що люди хочуть навчатися, допомагати дітям, які залишились без нагляду батьків і отримувати гідну платню. Подробиці у сюжеті.