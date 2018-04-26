Хочеш стати патронатним вихователем? Працює гаряча лінія ВГО «Магнолія». ВІДЕО
Хочеш стати патронатним вихователем? Працює гаряча лінія ВГО «Магнолія». ВІДЕО
За рік на гарячу лінію ВГО «Магнолія» подзвонили 560 охочих стати патронатними вихователями. З них 183 консультанти гарячої лінії з питань патронату перенаправили на навчання до місцевих центрів соціальних служб. Статистика дзвінків показує, що люди хочуть навчатися, допомагати дітям, які залишились без нагляду батьків і отримувати гідну платню. Подробиці у сюжеті.
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