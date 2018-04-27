У Павлограді поліцейські знайшли у чоловіка боєприпаси та наркотики. ВІДЕО

У Павлограді поліцейські знайшли у чоловіка боєприпаси та наркотики. ВІДЕО

02:00 27.04.2018

Під час санкціонованого судом обшуку оперативники Павлоградського ВП спільно з працівниками Управління кримінальної поліції Дніпропетровської області вилучили тротилову шашку вагою 300 г та гранату Ф-1 без запалу.

Також за місцем мешкання павлоградця правоохоронці виявили стік-пакет з марихуаною. Як пояснив власник оселі, вказані речовини він зберігав для особистих цілей.  

Також цього дня під час огляду особистих речей у ще одного мешканця Павлограду оперативники виявили гранату РГД-5 без запалу. Боєприпас вдалося вилучити завдяки повідомленню місцевого мешканця, який розповів, що з вікна свого приватного будинку побачив двох підозрілих чоловіків, один з яких  тримає в руці гранату та розмахує нею. На місце події виїхали поліцейські, які обеззброїли порушника.

Все вилучене направили на експертизу. Чоловіків доставили до Павлоградського відділу поліції.

За вказаними фактами відомості внесено до ЄРДР за ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, наркотичних засобів) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК  України. 

Триває досудове слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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