Аваков назвав розгін ромів «середньовічним дикунством». ВІДЕО

Аваков назвав розгін ромів «середньовічним дикунством». ВІДЕО

09:40 27.04.2018

Голова МВС Арсен Аваков у своєму Твітері написав пост на захист ромів. Але замість схвалення, отримав лише гнівні коментарі від своїх підписників. Жодного позитивного відгуку. Нова хвиля обговорень прав нацменшин сколихнула суспільство після того, як у Голосіївському районі столиці на Лисій горі активісти «СІ4» спалили ромський табір.

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