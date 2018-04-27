Аваков назвав розгін ромів «середньовічним дикунством». ВІДЕО

Голова МВС Арсен Аваков у своєму Твітері написав пост на захист ромів. Але замість схвалення, отримав лише гнівні коментарі від своїх підписників. Жодного позитивного відгуку. Нова хвиля обговорень прав нацменшин сколихнула суспільство після того, як у Голосіївському районі столиці на Лисій горі активісти «СІ4» спалили ромський табір.