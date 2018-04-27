Аваков назвав розгін ромів «середньовічним дикунством». ВІДЕО
Аваков назвав розгін ромів «середньовічним дикунством». ВІДЕО
Голова МВС Арсен Аваков у своєму Твітері написав пост на захист ромів. Але замість схвалення, отримав лише гнівні коментарі від своїх підписників. Жодного позитивного відгуку. Нова хвиля обговорень прав нацменшин сколихнула суспільство після того, як у Голосіївському районі столиці на Лисій горі активісти «СІ4» спалили ромський табір.
|
27.04.2018 | 09:40
|
27.04.2018 | 09:20
|
27.04.2018 | 08:00
|
27.04.2018 | 07:00
|
27.04.2018 | 06:45
|
27.04.2018 | 06:30
|
27.04.2018 | 02:00
|
26.04.2018 | 23:15
|
26.04.2018 | 22:50
|
26.04.2018 | 22:40
|
26.04.2018 | 22:20
|
26.04.2018 | 22:10
|
26.04.2018 | 21:45
|
26.04.2018 | 21:22
|
26.04.2018 | 13:00
|
26.04.2018 | 09:20
-
- 1 з 1009
- ››