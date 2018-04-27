У Сумах зловмисник обікрали фуру на шість мільйонів гривень. ВІДЕО
У Сумах зловмисник обікрали фуру на шість мільйонів гривень. ВІДЕО
І мова не про розбійників з великої дороги. Перед злочином, вони розробили справжню схему – найпруткіший з них, власне він і є батьком ідеї, орендував на Сумщині гараж.
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