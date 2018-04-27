У Криму ФСБ знову проводить обшуки в оселях кримських татар. ВІДЕО
У Криму ФСБ знову проводить обшуки в оселях кримських татар. ВІДЕО
У Криму озброєні представники ФСБ масово обшукують кримських татар. З місця події відео виклали у фейсбук. За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова з самого ранку неспокійно в Білогірську.
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