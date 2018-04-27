На Миколаївщині юнаку не вдалось звинуватити поліцію у тортурах. ВІДЕО
На Миколаївщині юнаку не вдалось звинуватити поліцію у тортурах. ВІДЕО
17-рійний Андрій запевняє, його поліцейські побили ні за що! Він разом із компанією друзів проводив вечір, вони випивали. Щоправда потім зав’язався конфлікт з незнайомцями, через кілька хвилин з'явилася поліція. Вартові порядку, як каже Андрій, кинули його «обличчям в асфальт», наділи кайданки, ударили. Потім посадили в машину. Та й це ще не все. Парубок запевняє, в машині його били, товкли вже у відділку.
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