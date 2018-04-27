СБУ затримала на хабарі керівника апарату суду на Дніпропетровщині. ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України спільно з Департаментом захисту економіки Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі керівника апарату одного з міських судів Дніпропетровщини.

Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисник вимагав через посередника п'ятнадцять тисяч гривень від мешканця області за не притягнення до адміністративної відповідальності за управління автомобілем у нетверезому стані.

Правоохоронці «взяли» спільника після отримання всієї суми неправомірної вигоди, згодом у службовому кабінеті затримали керівника апарату суду.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину.

За матеріалами прес-центру СБУ