СБУ затримала на хабарі керівника апарату суду на Дніпропетровщині. ВІДЕО
СБУ затримала на хабарі керівника апарату суду на Дніпропетровщині. ВІДЕО
Співробітники Служби безпеки України спільно з Департаментом захисту економіки Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі керівника апарату одного з міських судів Дніпропетровщини.
Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисник вимагав через посередника п'ятнадцять тисяч гривень від мешканця області за не притягнення до адміністративної відповідальності за управління автомобілем у нетверезому стані.
Правоохоронці «взяли» спільника після отримання всієї суми неправомірної вигоди, згодом у службовому кабінеті затримали керівника апарату суду.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину.
За матеріалами прес-центру СБУ
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