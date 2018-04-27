Прокуратура затвердила обвинувачення банді торгівців кокаїном. ВІДЕО

Прокуратура затвердила обвинувачення банді торгівців кокаїном. ВІДЕО

13:00 27.04.2018

Прокуратура Харківської області направила до Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт щодо 3 громадян України, яких підозрюють у торгівлі коноплею та кокаїном.

Як розповів заступник начальника відділу прокуратури області Олександр Цимбалістенко, затриманим інкримінується незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів в особливо великому розмірі, вчинений у складі організованої групи, а також незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту, скоєні повторно (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України).
 
Нагадаємо, зловмисників затримали у листопаді 2017 року у м. Харкові під час спроби збуту близько кілограму кокаїну. Наркоділки зустрілися з покупцями на парковці одного із ресторанів у центрі м. Харкова.
 
Досудовим розслідуванням встановлено, що 51-річний мешканець м. Запоріжжя організував та очолив злочинну групу, до складу якої запросив двох 41-річних знайомих (мешканців м. Запоріжжя та м. Києва). За даними слідства, вони підшукували покупців і збували їм наркотичні засоби. Кілограм канабісу коштував близько 35 тис. грн., кілограм кокаїну близько - 80 тис. доларів США. Покупцям повідомляли, що наркотики привозили з-за кордону - кокаїн купували у Болівії та Колумбії, канабіс - у Голандії.
 
На великих партіях продавці охоче робили знижки. За півроку діяльності організованої групи задокументовано кілька епізодів реалізації наркотиків. Заробітки зловмисників обчислювалися тисячами доларів США. 
 
На вимогу прокуратури підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Обвинувачувані відмовилися співпрацювати зі слідством та давати покази.
 
Максимальна санкція статей передбачає від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За матеріалами прес-служби прокуратури
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