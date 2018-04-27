У Запоріжжі хочуть знищити парк, натомість побудувати ТРЦ – люди протестують. ВІДЕО
У Запоріжжі хочуть знищити парк, натомість побудувати ТРЦ – люди протестують. ВІДЕО
Минулого року місцева влада навіть пообіцяла придбати пересувну лабораторію для оцінки стану навколишнього середовища. Однак гарна ідея, як це часто буває, лишилася тільки на папері. Останньою ж краплею у чаші терпіння містян стало те, що один із небагатьох парків – парк Яланського, місцева влада дозволила вирубати. Натомість там мав постати черговий приватний торговельно-розважальний центр. Багато хто дізнався про знищення парку, лише тоді, як навколо нього почали ставити типову для будівництва огорожу. Люди відреагували миттєво і різко – вимагають тепер не просто залишити ті кілька десятків дерев у спокої, а й відставки мера Запоріжжя Володимира Буряка. Більше дивіться у огляді.
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