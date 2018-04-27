У Чернівцях поліцейські вчинили ралі на дитячому спортмайданчику. ВІДЕО
У Чернівцях поліцейські вчинили ралі на дитячому спортмайданчику. ВІДЕО
Відео з патрульними викликало ажіотаж у соціальних мережах. Випадкові очевидці відзняли як поліцейський «Пріус» з мигалками та сиреною розсікає на дитячому спортмайданчику у Чернівцях.
І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:
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