Подвійна ДТП: У Києві зіштовхнулись 4 машини. ВІДЕО

На проспекті Лобановського відбулось одразу дві дистанційні ДТП. Спочатку зіткнулися Сузукі та Опель. Після того, як автівки застигли на дорозі, сталась ще одна аварія…

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