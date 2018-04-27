Подвійна ДТП: У Києві зіштовхнулись 4 машини. ВІДЕО
Подвійна ДТП: У Києві зіштовхнулись 4 машини. ВІДЕО
На проспекті Лобановського відбулось одразу дві дистанційні ДТП. Спочатку зіткнулися Сузукі та Опель. Після того, як автівки застигли на дорозі, сталась ще одна аварія…
І не тільки це…також в огляді ДТП дивіться:
У Києві не поділили дорогу вантажівка та позашляховик «Infiniti»…
На Львівщині Мазда на швидкості збила патрульного.
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