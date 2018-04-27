Задимлення у підземці: рух поїздів столичного метро сповільнився. ВІДЕО

Вранці в годину пік пасажири столичного метро скаржилися на сильний запах гару та злякалися задимлення у підземці. Напередодні травневих вихідних в київському метрополітені на станції "Політехнічний інститут" спрацювала пожежна сигналізація. За словами очевидців, рух поїздів сповільнився. Люди ділилися враженнями в соціальних мережах…