Бочковський не гідний посади голови ДСНС – МВС. ВІДЕО
Бочковський не гідний посади голови ДСНС – МВС. ВІДЕО
Сергій Бочковський вже не екс-голова ДСНС. Довести це, з документами та своїм адвокатом, прийшов під будівлю відомства. Прийшов показати рішення окружного адміністративного суду Києва, а ще отримати зарплатню за всі три роки вимушеного прогулу. Сам міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, Бочковського назвав негідним посади голови ДСНС. Запевнив, що він не має морального права знову працювати у цьому відомстві.
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