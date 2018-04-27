Бочковський не гідний посади голови ДСНС – МВС. ВІДЕО

Бочковський не гідний посади голови ДСНС – МВС. ВІДЕО

20:45 27.04.2018

Сергій Бочковський вже не екс-голова ДСНС. Довести це, з документами та своїм адвокатом, прийшов під будівлю відомства. Прийшов показати рішення окружного адміністративного суду Києва, а ще отримати зарплатню за всі три роки вимушеного прогулу. Сам міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, Бочковського назвав негідним посади голови ДСНС. Запевнив, що він не має морального права знову працювати у цьому відомстві.

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