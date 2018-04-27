У Тернопільській області прямісінько з місця зйомок журналістів забрали до лікарні. ВІДЕО
У Тернопільській області прямісінько з місця зйомок журналістів забрали до лікарні. ВІДЕО
Із Волинської області чоловіки приїхали у Тернопільську, бо хотіли зробити матеріал про начебто незаконні автозаправки. Купили каністру і попросили чек та сертифікати якості. Після цього до них вийшов директор.
|
27.04.2018 | 21:45
|
27.04.2018 | 21:15
|
27.04.2018 | 20:45
|
27.04.2018 | 20:15
|
27.04.2018 | 19:45
|
27.04.2018 | 18:00
|
27.04.2018 | 13:00
|
27.04.2018 | 09:40
|
27.04.2018 | 09:20
|
27.04.2018 | 08:00
|
27.04.2018 | 07:00
|
27.04.2018 | 06:45
|
27.04.2018 | 06:30
|
27.04.2018 | 02:00
|
26.04.2018 | 23:15
|
26.04.2018 | 22:50
-
- 1 з 1010
- ››