Україна посіла 101 місце у світовому рейтингу свободи ЗМІ. ВІДЕО
Україна посіла 101 місце у світовому рейтингу свободи ЗМІ. ВІДЕО
На крок ближче до повної незалежності преси. Україна піднялася на одну сходинку у світовому рейтингу свободи ЗМІ міжнародної організації «Репортери без кордонів». Тепер за нами не 102, а 101 місце серед 180 можливих. Найбільше пощастило журналістам із Норвегії, Швеції, Нідерландів, Фінляндії та Швейцарії – адже вони працюють в країнах, які в п’ятірці лідерів рейтингу свободи преси. У Росії із цензурою все стабільно – її законне місце 148. За рік на 18 позицій впала Мальта та опинилася на 65му місці. Все через вбивство місцевої журналістки. Загалом, за даними експертів, ситуація із свободою ЗМІ у Європі погіршилася. Журналісти все частіше стають жертвами цькування з боку влади.
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