Україна посіла 101 місце у світовому рейтингу свободи ЗМІ. ВІДЕО

Україна посіла 101 місце у світовому рейтингу свободи ЗМІ. ВІДЕО

22:45 27.04.2018

На крок ближче до повної незалежності преси. Україна піднялася на одну сходинку у світовому рейтингу свободи ЗМІ міжнародної організації «Репортери без кордонів». Тепер за нами не 102, а 101 місце серед 180 можливих. Найбільше пощастило журналістам із Норвегії, Швеції, Нідерландів, Фінляндії та Швейцарії – адже вони працюють в країнах, які в п’ятірці лідерів рейтингу свободи преси. У Росії із цензурою все стабільно – її законне місце 148. За рік на 18 позицій впала Мальта та опинилася на 65му місці. Все через вбивство місцевої журналістки. Загалом, за даними експертів, ситуація із свободою ЗМІ у Європі погіршилася. Журналісти все частіше стають жертвами цькування з боку влади.  

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Україна посіла 101 місце у світовому рейтингу свободи ЗМІ. ВІДЕО
Україна посіла 101 місце у світовому рейтингу свободи ЗМІ. ВІДЕО
27.04.2018 | 22:45
У Запоріжжі хочуть знищити парк, натомість побудувати ТРЦ – люди протестують. ВІДЕО
У Запоріжжі хочуть знищити парк, натомість побудувати ТРЦ – люди протестують. ВІДЕО
27.04.2018 | 22:15
У Чернівцях поліцейські вчинили ралі на дитячому спортмайданчику. ВІДЕО
У Чернівцях поліцейські вчинили ралі на дитячому спортмайданчику. ВІДЕО
27.04.2018 | 21:45
У Тернопільській області прямісінько з місця зйомок журналістів забрали до лікарні. ВІДЕО
У Тернопільській області прямісінько з місця зйомок журналістів забрали до лікарні. ВІДЕО
27.04.2018 | 21:15
Бочковський не гідний посади голови ДСНС – МВС. ВІДЕО
Бочковський не гідний посади голови ДСНС – МВС. ВІДЕО
27.04.2018 | 20:45
Подвійна ДТП: У Києві зіштовхнулись 4 машини. ВІДЕО
Подвійна ДТП: У Києві зіштовхнулись 4 машини. ВІДЕО
27.04.2018 | 20:15
Задимлення у підземці: рух поїздів столичного метро сповільнився. ВІДЕО
Задимлення у підземці: рух поїздів столичного метро сповільнився. ВІДЕО
27.04.2018 | 19:45
СБУ затримала на хабарі керівника апарату суду на Дніпропетровщині. ВІДЕО
СБУ затримала на хабарі керівника апарату суду на Дніпропетровщині. ВІДЕО
27.04.2018 | 18:00
Прокуратура затвердила обвинувачення банді торгівців кокаїном. ВІДЕО
Прокуратура затвердила обвинувачення банді торгівців кокаїном. ВІДЕО
27.04.2018 | 13:00
Аваков назвав розгін ромів «середньовічним дикунством». ВІДЕО
Аваков назвав розгін ромів «середньовічним дикунством». ВІДЕО
27.04.2018 | 09:40
У Криму ФСБ знову проводить обшуки. ВІДЕО
У Криму ФСБ знову проводить обшуки в оселях кримських татар. ВІДЕО
27.04.2018 | 09:20
У Вінниці поліція вилучила у чоловіка майже два десятки гранат. ВІДЕО
У Вінниці поліція вилучила у чоловіка майже два десятки гранат. ВІДЕО
27.04.2018 | 08:00
У Сумах зловмисник обікрали фуру на шість мільйонів гривень. ВІДЕО
27.04.2018 | 07:00
На Миколаївщині юнаку не вдалось звинуватити поліцію у тортурах. ВІДЕО
27.04.2018 | 06:45
У Києві на проблемному перехресті сталася чергова ДТП. ВІДЕО
У Києві на проблемному перехресті сталася чергова ДТП. ВІДЕО
27.04.2018 | 06:30
У Павлограді поліцейські знайшли у чоловіка боєприпаси та наркотики. ВІДЕО
У Павлограді поліцейські знайшли у чоловіка боєприпаси та наркотики. ВІДЕО
27.04.2018 | 02:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?
04.04.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи має Україна нести відповідальність за ситуацію та людей в т.зв. ЛДНР?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.