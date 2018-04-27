Хто із ОРДЛО буде нести відповідальність за співпрацю із ворогом, а хто - ні. ВІДЕО
Хто із ОРДЛО буде нести відповідальність за співпрацю із ворогом, а хто - ні. ВІДЕО
Як житиме Україна після повернення окупованих територій Донбасу та Криму? Шукати відповіді на це питання, вважають правозахисники, потрібно вже зараз. Аби і влада, і суспільство, зокрема жителі ОРДЛО, розуміли, на яке майбутнє можна сподіватися. Приміром, кого і як карати, і чи карати взагалі за те ж отримання російського паспорта, за допомогу сепаратистам, які дії можна розцінювати як колабораціонізм. За слова експертів у Верховній Раді вже є щонайменше 4 законопроекти, у яких пропонуються різні способи покарання за співпрацю із ворогом – від позбавлення українського громадянства до кримінальної відповідальності. Більше у сюжеті.
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